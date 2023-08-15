永豐餘2023年第二季合併營收181.24億元，季增3.38％、年減9.68％，然營業虧損擴大至1.91億元、下探13年低。不過，受匯業外收益5.36億元，季增近1.1倍、年增30.86％填補，歸屬母公司稅後淨利1.9億元，季增近66.1倍、年減63.33％，每股盈餘0.12元。

累計永豐餘上半年合併營收356.55億元，年減10.6％、為近3年同期低，營業虧損3.68億元、較去年同期轉虧、下探近16年同期低。雖有業外收益7.91億元，年增達32.5％挹注，歸屬母公司稅後淨利1.93億元、仍年減達74.7％，每股盈餘0.12元，雙創近8年同期低。

觀察第二季主要事業群表現，林漿紙營收45.16億元，季減6.44％、年減16.5％，營業虧損4.03億元。工紙紙器85.05億元，季增9.17％、年減5.47％，營業利益轉盈小賺937萬元。消費品營收24.78億元，季增0.1％、年增2.16％，營業利益2.5億元，季增達72.42％、年減7.02％。

合計上半年林漿紙事業群營收93.44億元、年減9.42％，營業虧損5.48億元、較去年同期轉虧。工紙紙器事業群營收162.96億元、年減9.34％，營業虧損1.34億元、較去年同期轉虧。消費品事業群營收49.55億元、年增2.05％，營業利益3.96億元、年減27.62％。

永豐餘表示，第二季營收回升，主要受惠紙器需求提升。不過，上半年各產業仍在庫存調整階段，整體市場需求減緩，使營收規模下滑、本業虧損擴大。不過，受惠業外股利收入及轉投資元太權益法認列收益增加，使業外收益增加挹注部分本業虧損缺口。