今天是二次大戰結束78週年，日皇德仁在日本政府舉行的追悼儀式上重申「深刻反省」等說法；首相岸田文雄跟去年一樣提及「歷史教訓」，多數內容仍沿襲去年及前政府說法。

日本讀賣新聞報導，日本政府今天在東京都千代田區的日本武道館舉行「全國戰歿者追悼式」，與會人士包括日皇德仁、皇后雅子、岸田文雄及遺族等，並於正午全員一同默禱。

今年是COVID-19疫情降級後首度舉辦追悼儀式，厚生勞動省表示，原定2040名遺族列席是去年逾3倍，但沒想到今年第7號颱風蘭恩攪局，10個府縣的人士無法出席，造成與會遺族減少到約1400人，加上各界代表總計約1600人到場。

德仁致詞時說，回顧過去深刻反省，懇切地祈願不再重蹈戰爭慘禍覆轍，衷心悼念亡於戰場及遭受戰火波及的眾人，祈願世界和平與日本更進一步發展。

包含平成時代在內，日皇已連續9年在全國戰歿者追悼式提到「深刻反省」。另一方面，德仁這次未提到從2020年起連續3年提及的COVID-19造成的苦難。

岸田致詞沿襲去年及前政府的說法表示，「今天我們所享受到的和平與繁榮，都是建立在戰爭中犧牲的寶貴生命與苦難歷史上，我們片刻都不能忘記此事」，還表示將和國際社會攜手合作，竭盡全力解決世界正面臨的各種課題。

日本從1990年代以來，歷屆政府致詞都會提到「給予重大損害與痛苦」、「代表國民表達深刻反省之意」等用語；但從已故前首相安倍晉三2012年底二度執政後，這種情況便不復見，至今已連續11年未再提到「反省」，與德仁致詞時表明「深刻反省」形成對比。

今天參與追悼儀式的人當中，最年長的是高齡104歲的戰歿者遺孀竹內笑子，最年輕的是戰歿者曾孫、目前7歲就讀小學二年級的市川唯人。

追悼儀式與會者今年可自行決定是否戴口罩，入場前也不需測量體溫；但考量到防疫，今年跟去年一樣沒有全員齊唱國歌，僅由交響樂團演奏。

受到安倍晉三遇刺身亡及岸田日前遇襲影響，今年追悼儀式的維安規格比照去年，入場前須檢查隨身物品及通過金屬探測器。