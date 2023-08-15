蘆洲分局警方指出，改裝車噪音成是民怨之首，為防制噪音車、改裝車深夜擾亂社會安寧，並遏止青少年危險駕車妨害道路交通安全，8月12日深夜與市府環保局擇定成蘆橋機車道下橋處共同執行「環警聯合稽查」勤務，針對改裝排氣管製造轟隆聲響強力取締。

此次聯合稽查，短短2小時內共攔檢106輛，其中5輛噪音不合格、4輛改裝排氣管，頗有成效；其中不合格車輛將由環保局依噪音管制法第26條告發，並通知限期改善，極具嚇阻效果。統計今年（112年）1月1日迄今，蘆洲分局稽查疑似噪音車輛並通報環保機關確定裁罰1348件噪音車，罰鍰總數最高約達新臺幣4044萬元，宣示警方積極維護社區安寧之決心。

少數車主為吸引目光或因個人喜好，拆除消音器、違法改裝車輛，只為了「吸引他人注意」，不僅製造噪音影響百姓生活品質，更讓自己成為公眾厭惡的對象。蘆洲警方為維護道路交通安全與秩序，並杜絕噪音車輛深夜頻頻發出噪音，擾亂安寧現象，每月不定期與環保局、監理站組成聯合稽查小組，針對各違規改裝車輛攔查取締。

蘆洲分局指出，如於晚上10時至翌日上午6時，使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管之車輛行駛於道路，將依違反噪音管制法第8條通報環保機關，首次違反裁處3000元，但於夜間時段或特定噪音管制區違反，該次罰鍰金額為6000元，最高裁處30000元罰鍰。

另外汽車車身、引擎、底盤、電系等重要設備變更或調換，不申請公路主管機關施行臨時檢驗而行駛者，將依違反道路交通管理處罰條例第18條舉發，最高裁處9600元罰鍰。

蘆洲分局提醒，車主隨意改裝車輛引起噪音，除須繳罰單外，環保機關亦會令其限期改善，直到複驗合格為止，呼籲民眾別再刻意改裝製造噪音，擾民又和自己荷包過不去。