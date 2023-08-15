縣長鍾東錦等人前往觀摩。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府為提升海洋汙染及聯防應變執行能力、有效落實港口及岸際地區汙染緊急應變任務，15日在外埔漁港港區海域演練，參演人員動作確實，情境逼真，充分展現提升救災應變能量。

此次模擬狀況為外埔漁港外海柴油貨輪因船隻失去動力無法控制，持續漂流直至不慎擦撞風機，船身進水傾斜，造成部分燃油洩漏影響港區及鄰近水體，演練整合中區聯防單位及公私部門、強化橫向、縱向應變聯繫，透過聯防機制在最短時間完成救難及汙染染清除工作。

演練動員17個相關單位、動員人力66人、動員船舶2艘、相關應變車輛7輛，展現海洋污染狀況發生時緊急應變能力。縣長鍾東錦與議長機要秘書李文星、縣議員陳光軒、邱毓興、造橋鄉長徐連斌、後龍鎮機要秘書陳國忠、環保局長陳華盛、警察局長莊勝雄及消防局長匡夢麟等一起參與演練。

縣長鍾東錦對於演練給予肯定，並認為透過協調聯繫及操演，建立政府與民間機構聯合救援機制，鍾東錦說，大家知道災害防救的工作包含平時的整備、訓練、教育宣導等，還有災難發生時的搶救及應變，可以說是全年無休的，為了縣民的安全，縣府會持續監督各相關單位做好防災救難的工作，各種演練未來會繼續辦下去。

今日實兵演練各團隊成員都在最短時間完成油汙染清除工作，未來即使遭遇不可抗力災害時，也能建立縱向、橫向聯繫機制，及針對各單位物資、人力資源妥善調度，有效整合資源，將意外事故所造成災害損失降到最低程度。