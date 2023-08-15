温昇豪（右）與陳少卉在片中飾演父子。（采昌提供）

檢場（左）與陳澤耀在片中雖然沒有血緣關係，不過感情卻如同父子般親密。（采昌提供）

台片《我和我的賽車老爸》今（15日）舉辦聯訪，導演張書瑋率主演群温昇豪、陳澤耀、陳少卉、檢場、涂善存出席，陳澤耀在片中與温昇豪、陳少卉父子互動溫馨，温昇豪與陳澤耀還搭擋參加拉力賽，温昇豪表示：「這部電影感覺很多元，可以有很多解讀。」更笑說：「我自己也覺得有很多粉紅泡泡，在河邊吵架感覺都快親下去，少卉在片中陳澤耀阿駿哥哥，就像在叫媽媽一樣。」檢場也附和：「這部電影元素太多，我覺得豐富到可以寫成10集。」

片中飾演兒子「冬冬」的陳少卉，他說與温昇豪沒有刻意培養感情，由於電影前半段父子感情不好，陳少卉說：「一開始有盡量不跟他互動，後面因為喜歡這個爸爸，會跟他一直聊天。」其中一段陳少卉走失，讓温昇豪在港口邊痛哭「我是你爸爸，我不會不要你」，讓父子能夠和解，而他戲外也育有一女，被問是否會將對女兒的情感投射其中，但他表示「我從來不會把私人情緒帶到工作」。而温昇豪在片中是個跛腳老爸，他笑說：「不僅腿會麻，原本是右腳跛腳，演一演忘記了變成左腳，還被導演糾正。」

《我和我的賽車老爸》以台灣影史少見的「拉力賽」為題材，導演張書瑋表示，賽車的戲分佔了一半的拍攝時間，首度接觸拉力賽車的陳澤耀，本身也是甩尾飄移賽車手，不過回憶起拍片過程，他也說：「開車其實是個挑戰，因為馬來西亞是右駕，台灣則是左駕，要在這麼窄的山路上奔馳，對我來說其實是很危險的，很常不小心就開到一邊去了。」温昇豪則說因為山路加上車子甩尾，讓他當下超級不舒服，甚至暈車到台詞都不知道在念什麼。

該片是部透過賽車包裹著親情、友情的電影，由於父親節剛過，被問及片中幾位主角如何度過？檢場開心分享，自己才剛從泰國度假回來，結果一回到家，就看到女兒王敏淳在他的床上擺了一套衣服，讓他直呼「這個女兒沒白養」，陳澤耀雖當時已在台灣工作，但先前有送一台越野車給爸爸，「我們會聊車子如何保養、換機油等問題，有次我車子陷入爛泥巴，他還會在旁邊看我怎麼脫離」。温昇豪僅簡單表示「父親節當天在工作」。《我和我的賽車老爸》9月8日在台上映。