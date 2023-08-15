James Harden: “Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of. Let me say that again: Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of.” pic.twitter.com/AmHJ0WwbF2 — Shams Charania (@ShamsCharania) August 14, 2023

七六人球星「大鬍子」哈登（James Harden）公開與球團高層翻臉，當眾批評總裁莫瑞（Daryl Morey）是一個騙子，揚言「絕不會再幫他打球。」美媒NBC體育分析，哈登想要壓迫莫瑞將他賣出，但是哈登發難的時機不佳，某位球團高層告訴NBC說，哈登把「球員權力」玩過頭了，必然會遭到球團的反撲。

NBC指出，這時候那些球團高層正在度假，他的經紀人也勸阻過他，但他還是憋不住要公開宣洩對莫瑞的不滿。哈登罵莫瑞是騙子，莫瑞到底騙了他什麼？

哈登先前與七六人簽約時主動降薪1500萬美元，表面上為球團著想，實際他與莫瑞達成共識，打算今夏再重簽5年頂薪合約彌補。畢竟哈登8月底將滿34歲，這是最後一次拿到肥約的機會。結果莫瑞並未提出頂薪續約，哈登當然感覺自己被騙了，他損失的絕對不只那1500萬美元。

最後哈登選擇接受3560萬美元球員選項，同時要求莫瑞把他賣到快艇，希望把損失減到最低。但是ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，莫瑞不急著賣出哈登，他開的交易價碼高到沒有球隊能接受。如今哈登肥約落空，還必須以打折過的價錢替七六人多賣命1季。該報導指出哈登對莫瑞的不滿蓄積已久，只是現在公開爆發而已。

依據勞資協議，哈登9月拒絕去訓練營報到就會涉及違約。前隊友厄文（Kyrie Irving）在網路發文聲援哈登，批評莫瑞缺乏誠信，談判過程也不透明，他認為哈登只是在維護自己的權益。