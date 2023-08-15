國內新冠疫情連續8周下降，但世界衛生組織（WHO）近日將其Omicron新變異株EG.5列入「需留意變異株」。疾病管制署表示，EG.5自今年5月份首度在國內檢出，近期占比持續上升，本土約12％、境外約3成，近四周檢出69例。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，近期新冠併發症個案呈現下降趨勢，上周每日平均新增60例，較前一周（74例）下降19％；全國住宿式機構篩檢陽性率、口服抗病毒藥領用情形皆呈現下降趨勢。

疾管署發言人曾淑慧表示，國內新冠疫情連續8周有下降趨勢，健保及門診就診人次也持續下降，各項指標也降低；另根據本土及境外監測結果，並未發現嚴重度較高的變異株，且國內3劑疫苗接種率約7成、自然感染率約8成，推估群體免疫力超過8成，因此自今天起調整防疫政策。

曾淑慧進一步說明，今天起除了醫院、診所、護理之家、老人福利機構持續佩戴口罩之外，其餘醫事機構皆改為建議配戴口罩；自主健康管理天數從10天改為5天，並取消支持性給假措施；另民眾自主健康管理期間赴醫院陪病探病，不再需要提供快篩證明。

世界衛生組織9日表示，全球通報新增新冠病例較前一個月增加80％，並將EG.5列為需留意變異株（variant of interest，VOI）。郭宏偉說明，本土病例仍以XBB.1.6為多，但EG.5占比有增加趨勢，占本土病例的12％；境外移入則符合國際趨勢，以EG.5為主，占比約3成。

曾淑慧指出，EG.5有較好的免疫逃脫性，因此有較高的傳染性，但和其他Omicron主要流行株相比，疾病嚴重度未增加，WHO評估對全球造成公共衛生風險為低，但預計在今年冬季會有更廣泛的傳播。根據國際監測資料顯示，8月7日為止，全國共有51國檢出EG.5，以中國、美國、韓國、日本、加拿大最多。

國內預計最快9月中引進XBB.1.5疫苗，對於EG.5變異株也有效嗎？曾淑慧表示，EG.5和XBB.1.5都是屬於XBB變異株，兩者有些相似；相關研究顯示，XBB.1.5疫苗對於EG.5也有防護效果，待疫苗引進後，將請衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員提供建議，針對高風險族群優先接種。