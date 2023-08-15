彰化縣線西鄉田尾排水內長滿不知名雜草，有如一座小型森林公園。（孫英哲攝）

流經彰化縣和美鎮、線西鄉至伸港鄉出海的田尾排水，昨天被彰化縣議員賴清美發現其線西段河道竟長滿不知名雜草，離譜的是，這些雜草已生長到有如一大片森林，整段近百公尺河道有如一座小型森林公園。彰縣府水利資源處今天表示，該段河道為自然透水棲地，已派員檢視、清除。

縣議員賴清美指出，田尾排水沿和美鎮流至線西鄉後，再經伸港鄉出海，其中在流經線西鄉的河道中，竟出現河道內長滿不知名雜草的壯觀畫面，整條都雜草蔓生，說是森林公園也不為過，這些雜草也不曉得是什麼品種，超級會長，又高又多又大，縣府不趕快來處理的話，若大水來時將危害到村莊。

賴清美表示，正值颱風季節，生長的這麼滿的雜草，勢必會影響到水流及排水，這些雜草已長得像是樹，再不去管的話，一定會長成森林公園，她希望彰縣府水利資源處除應儘速前來清除，也應查明這些生命力及繁殖力超強雜草是什麼品種，是從什麼地方來的，儘早展開防治作業。

水利資處防洪維護科長劉耀文說，今年5月已辦理田尾排水清除維護旳工作，該區域容易生長雜草是因為該區段屬於自然透水層的棲地，加上這段時間又適逢夏季的豐水時期，即使清除完，也很容易生長雜草及水生植物。

劉耀文指出，針對這些雜草及水生植物，雖以水利專業的觀點來看，遇大水來臨時，這些雜草及水生植物都會隨著水流而排走或傾倒、倒伏，對整體排水斷面的影響不大，但該處已立即派員進行整條排水的檢視，針對有淤塞的河段立即進行清除。

「這個要趕快清一清！」當地居民表示，以往比較常看到布袋蓮長滿河道，沒看過雜草可長得像有如一大片森林，可見得這種雜草的生命力非常強大，這種雜草也可在田間看到，前陣子有看到工程單位前來進行清除作業，但清除的雜草也沒清運走，過沒多久就長滿整個河道了。