Longines浪琴表HydroConquest深海征服者兩地時區腕表，以綠色面盤搭配綠色NATO錶帶，官圖一出引起表迷高度討論，腕表售價8萬6400元。（Longines提供／黃唯淯台中傳真）

Longines浪琴表HydroConquest深海征服者系列兩地時區腕錶，可以看到內圈的雙色面盤跟隨指針配色而更動，相當具有細節美感。（Longines提供／黃唯淯台中傳真）

Longines浪琴表HydroConquest深海征服者系列，一直是品牌的核心系列之一。（Longines提供／黃唯淯台中傳真）

林柏宏近期新戲《關於我和鬼變成家人的那件事》近期在Netflix上架開出紅盤，在全球都獲得不錯的評價聲浪，日本網友看完後紛紛表示願意掏錢進戲院支持，《關》也順利在日本戲院延期至八月底，片中主演之一的林柏宏也表示對網友的支持相當感動。

他近日出席瑞士製表品牌浪琴表（Longines）台中大遠百重新開幕活動，戴上最新的HydroConquest GMT深海征服者兩地時間腕表現身，他笑說自己之前已經收集了兩隻浪鬼家族腕表，分別是Spirit與Zulu Time世界時區腕錶，他說自己平常都戴黑色Spirit出門，連露營、出席紅毯都是表不離身；反而是藍面的Zulu Time面盤細節實在太美，「所以我平常都放在櫃子裡收藏。」而他也說自己對浪琴的挑戰哲學深有同感，未來也想挑戰自己完成耶路撒冷的朝聖之旅，來完成自己對自己的人生挑戰。

而浪琴對挑戰自我的製表哲學更是感動了不少表迷，以熱愛潛水的鐘表玩家為例，找到一只造型陽剛，做工紮實的潛水腕表是必需，瑞士製表品牌浪琴（Longines）多年前打造出的潛水腕表HydroConquest深海征服者正恰巧符合上述特質，數十年來的優異表現令其成為眾錶迷間口耳傳述的水下神兵利器，而在今年，深海征服者也迎來重大更新，以原先潛水表之風骨融入GMT兩地時區的特殊設計，並搭載L844.5自動上鏈機芯，結合矽游絲與非磁性材質創新零件設計，並賦予大氣不凡的41mm錶徑設計，配戴感更為舒適，視覺焦點也頗為合宜，台灣更是瑞士以外的海外首發站，足見品牌總廠對台灣市場的重視。

全新Hydroconquest GMT同時也在面盤上做了大幅更動，為了讓潛水與兩地時區的設計語彙更為相容，除了時標鍍有Super-LumiNova夜光塗料，為了符合兩地時區功能，內側錶環有24小時時區標示，而在最外環的單向旋轉表圈上則維持深海征服者引以為傲的設計輪廓，同時在不銹鋼鍊帶表款的設計上新添加了全新表節與擁有快調設計表扣，亦為此次的全新深海征服者帶來更具競爭力的外觀與實用設計。