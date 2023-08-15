全國幼教產業工會指控台南市某國中附設幼兒園老師涉及不當管教，不僅學校校長利用權勢「下指導棋」，在研商會議召開前即要求以不立案方向結案，疑似包庇；事後，該名老師還「榮升」主任。市府教育局回應表示，已要求學校重啟調查，並於1個月內將調查結果函報教育局。

市議員王家貞接獲幼教工會陳情，今天在市議會舉行「幼兒安全顧好了嗎？」記者會。會中，幼教工會提供1支影片，畫面中有1名幼童被1名老師用力拉扯跌坐在地上，但該名老師卻完全置之不理，10多秒之後，另名老師才走過來將幼童拉起來帶離教室。

幼教工會表示，該名幼童的家長是東南亞新住民，語言不通又屬弱勢家庭，家長只能從旁猜測孩子疑似受虐，根本不懂該如何保護孩子。

幼教工會還說，這名老師已經涉及不當管教，但該校校長接獲幼兒園內教職員工投訴後，雖依相關流程召開研商會議，在開會前卻直接「下指導棋」，要求做出「不調查、尚未構成不當管教條件」的結果。事後，該名老師不僅未受任何處分，還「榮升」幼兒園主任。

教育局表示，此案發生於去年9月16日，當時已由權管學校進行內部調查處置。此案經議員反映後，教育局也立即檢視學校提供的相關會議資料，初步發現案件處理程序及認定過程有不周延之處，已要求學校確實依規定程序，立即召開校園事件處理會議並重啟調查，還要求1個月之內將調查結果函報教育局。

教育局還說，此案後續由學校依規定程序重新調查的結果，提經校事會議審認通過後，如果確有涉及違法處罰或不當管教情事，將會由學校依相關考核規定及情節輕重議處，同時也將一併釐清相關人員的行政責任；如果有違反規定情事，將一併檢討課責。