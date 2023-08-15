OPPO於上個月發表全新升級Reno10系列，首批上市的Reno10 Pro+、Reno10 Pro受市場好評，其中更是不少用戶直上Reno10 Pro+，開賣即傳銷售捷報，相較上代Reno8 Pro 在OPPO體驗店首波開賣銷量提升40%。為持續耕耘中高階市場，OPPO宣布原訂8月下旬才上市的Reno10將於即日起搶先推出，為全系列補齊生力軍。

本次OPPO針對有購機預算考量的用戶也能享有更完善的選擇和新機體驗，包含其搭載的超清晰人像攝影系統、6400萬畫素主鏡頭，及超大電池容量5000mAh等優異規格。OPPO Reno10配置6400萬畫素主鏡頭及3200萬畫素長焦鏡頭，性能和充電部分也出色表現，配備5000mAh與67W SUPERVOOCTM超級閃充。

OPPO目前穩坐台灣智機老三位置，僅次於蘋果、三星，OPPO本次旗艦機Reno10 Pro+、Reno10 Pro銷售告捷，故OPPO趁勝追擊，提前端出Reno10，除趁市場熱度高時衝出一波銷售，也可順勢拉高整體旗艦機市占率。

除了在台灣市場傳出好消息外，OPPO在自家大陸市場更是威風，根據市場分析機構Canalys數據顯示，OPPO在今年第二季度於大陸市場共銷售1140萬支手機、拿下18%市占率，據悉，主要功臣之一為摺疊機款Find N2和Find N2 Flip，也與另外一家同樣拿下18%市占的vivo並駕齊驅，換言之，總計OPPO和vivo讓步步高集團的手機一舉搶下36%的市占率。

OPPO Reno10推出8GB+128GB定價13,990元、8GB+256GB定價14990元共兩種規格，即日起於OPPO體驗店、網路商店和官方指定網路購物平台正式開賣，電信門市部分，中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大(3045)、台灣之星、亞太電(3682)將於8月21日上市。