知情人士透露，在中國國務院指示下，包括財政部等主管機關正在研擬調降股票交易印花稅的相關草案，但減稅的時間與力度等細節仍未敲定，也不能保證這項提案最終能獲得北京高層批准。

中國財政部與中國證監會未回應媒體置評請求。

報導指出，中國的股票交易印花稅只要調降0.1%，就可能觸發該國高達9.9兆美元的股票市場上演「膝反射」行情。調降股票交易印花稅對中國證券業和量化對沖基金而言將是一大福音。

此外，股市上漲將有助於習近平政府重振消費者和企業信心，這被視為是該全球第二大經濟體可持續復甦的關鍵。

稍早前，中國央行宣布調降中期借貸便利（MLF）利率15個基點，為3個月內第二次調降政策利率，並創下該央行自2020年4月以來最大的降息幅度。惟中國股市與人民幣仍然雙雙重挫，分析師認為這是市場期盼北京採取更多激勵措施的跡象。

過去中國曾數次調整股票交易印花稅。為了提振崩跌的市場，北京當局在2008年4月大幅調降股票交易印花稅，隔年陸股便迎來了久違的牛市。