全球首次的2023世界客家博覽於8月11日至10月15日於桃園盛大舉辦，主播李文儀特地在工作空檔來到世界館參觀，因為最近她所主持的《消失的國界》，團隊剛好到了非洲的模里西斯和亞洲的馬來西亞探尋海外客家人的蹤跡和故事，報導內容讓李文儀感到非常驚訝。

李文儀說：「我第一次看到模里西斯的客家人，原來是那麼樣的活躍，令我滿意外的，因為模里西斯其實是非洲的一個島國，所以很意外原來當年客家人遠征到這麼遠的地方。」李文儀說完又補上一句「我不知道原來客家人在這麼多地方都扎根得這麼深」。而因為節目的關係，李文儀這次在展場看到模里西斯的介紹，讓她印象特別深刻，另外，這次她也在現場看到了節目中介紹的馬來西亞「客家獅」文化，以及策展團隊特別從馬來西亞空運來台的客家獅「本尊」，讓她忍不住在獅前俏皮地留影。

世界館這次除了有全台最大的360度球形投影、7座浮空穹頂，以及藝術家李蕢至特別量身打造的3件竹編藝術裝置外，還聯手AI生成藝術家王新仁一同打造的室內最大環狀竹編多媒體藝術裝置，讓民眾可以互動參與，取得專屬的藝術圖像。這些都讓李文儀玩得非常開心，而她也特別關注到策展團隊在牆上利用動態投影所呈現的客家遷徙圖。她盛讚那「可以讓大家用比較不同的方式，去了解當年的客家大遷徙」，因為它跟時代、地圖結合，不光只是死板板的知識，而是活生生的近代史。

對於第二展區的浮空穹頂，李文儀也有感地說：「與其說是穹頂，不如說是水母，因為它搭配了旁邊那個船隻航行、海洋的意象，象徵客家人坐著船去探索未知的世界，在各地開花結果。所以它像水母，卻也映照著客家人在當地開枝散葉的成績。」

至於第三展區的客家名人堂，也讓她感嘆，原來世界各地有這麼多國家領導人都是客家人。「我覺得客家人以一個外地人，而不是原生人，他們的成就可以被看見，甚至被拔擢為國家最高領導人，獲得人民信任，這是非常不容易的。」她說。

對於這次的策展團隊，李文儀表示看得出策展人的用心，因為他沒有把它打造成譁眾取寵的嘉年華，而是真正經過二年的考證，以豐富的知識當背景，完成博物館等級的展覽內容，而且裡頭不只有知識，還有新奇的互動體驗，讓文化厚度躍然紙上，李文儀強調，它不光只是知識，不光只是書籍，不光只是報告，它其實告訴了你，這就是生活，這就是文化。這是一個客家知識的大門，讓你可以親近客家知識，了解客家文化的起點，

李文儀最後笑著表示，「其實我不來看這世界館，我以前跟客家人的連結，就只是我有幾個客家好朋友，以及我愛吃客家菜，但逛了這個展之後，我覺得我更親近了客家文化一些些，然後我會更想要去了解客家人的歷史，以及他們對全球所造成的改變和影響，我覺得那是一個很好的起點，大家有空的時候可以來看，會有更多令你驚喜的小巧思。」