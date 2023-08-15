台電快倒閉、綠能賺飽飽的爭議，近日成為各界討論焦點，國民黨智庫執行長柯志恩表示，台電2022年就修改公司章程，將資本額調整為6000億元，明年獲增資後，資本額將達到5800億元，是名符其實的台灣最大資本公司，但卻因為錯誤、失敗的能源政策，把台灣一步步往深淵帶，「倘若讓民進黨繼續執政，未來恐怕將是一場災難」。

柯志恩今（15）日在臉書表示，台電即將破產的消息近日吵得沸沸揚揚，虧損已經快超過現行4800億的資本額，經濟部緊急在明年總預算編列1000億元來幫台電增資避免破產，但其實台電在2022年時也曾面臨破產，當時就是通過增資1500億元的方式，讓台電資本額達到如今的4800億元，類似的狀況每年都在上演。

「資本額6000億是什麼概念？」柯志恩指出，聞名全球的台積電，其資本額為2593億元，就已經是全台第二大的資本額公司，因此台電早就是全台最大資本公司，且如今雖然不斷地擴大，仍持續面臨破產問題。

柯志恩直言，台電破產當然並非各界所樂見，但政府就算可以否認台電的虧損與發展再生能有關，卻無法掩蓋大幅仰賴國際燃料發電，必須付出極大成本與風險的事實，若台電的龐大負債最後要由全民買單，一個家庭相當於要多付10年的電費來還債。

柯志恩強調，錯誤的政策比貪污更可怕，失敗的能源政策正一步步將台灣帶往深淵，不論是編特別預算挹注、或是拿總預算來增資，都是人民的血汗錢，若讓民進黨繼續執政，未來恐怕將是一場災難，「我們也只能盡人事聽天命，即使再辛苦也要繼續努力，祈求老天保佑了」。