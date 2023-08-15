金門縣水產試驗所積極推動鱟的保育工作，園區內設有鱟生態文化館且進行稚鱟復育計畫。(圖／移民署提供)

課程中還透過由基隆國立海洋科技博物館提供的手作DIY材料製作「機械鱟」。(圖／移民署提供)

藉由寓教於樂的「守鱟幸福」家庭教育活動，讓大家心中埋下守護金門生態環境的種子。(圖／移民署提供)

為維護金門生態永續，移民署南區事務大隊金門縣服務站結合金門水產試驗所辦理新住民家庭教育課程，介紹鱟的生態知識與環境保育。課程中養鱟達人成勇生還透過由基隆國立海洋科技博物館提供的手作DIY材料製作機械鱟，用遊戲的方式讓參與的新住民親子一起守「鱟」幸福。

金門縣水產試驗所表示，「鱟」在4億多年前就出現在地球上，因此有活化石之稱。在台灣本島幾乎難見蹤跡，但在金門的古寧頭有全國唯一的鱟保護區，鱟可說是金門的代表生物之一。該所長期積極推動鱟的保育工作，園區內設有鱟生態文化館且進行稚鱟復育計畫，也常辦理鱟的相關生態講座，讓民眾能對鱟的保育有更多的認識。

來自大陸地區的新住民阿麗說，聽說在台灣本島都看不到鱟了，我們金門還能看到鱟是很珍貴的事，應該要好好保護鱟的生態環境；藉由寓教於樂的「守鱟幸福」家庭教育活動，不但可以學習到鱟的知識，也在大家心中埋下守護金門生態環境的種子。

移民署金門縣服務站主任鄭明昌表示，鱟有夫妻魚之稱，公鱟與母鱟會如影隨形一起行動不分離，就如同結婚來台的新住民朋友與另一伴共同奮鬥展開新生活一樣。

活動中也宣導移民署委託典通股份有限公司於6月至10月間辦理「2023年新住民生活需求調查」，將由佩戴識別證的訪員進行訪問，如有受訪的新住民有疑問，可撥打電話02-23315133洽詢。此外，金門縣專勤隊亦到場宣導反詐騙，民眾如有疑慮，可撥打165反詐騙電話。

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