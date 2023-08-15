苗栗健康嘉年華預定19日在苗栗巨蛋體育館舉行，除規畫先進醫療展示、闖關遊戲和運動科技VR體驗之外，還邀請兒童喜愛的KIWI姐姐陪小朋友唱唱跳跳，安排青少年射擊及投籃大賽、媽咪摺衣服、爸爸包尿布、幼兒爬行趣味競賽；縣長鍾東錦15日帶領來賓開箱舉行啟動儀式，示範並展現神槍手的潛力，歡迎親子熱情參與，在歡樂氣氛中增進衛生保健知識，寓教於樂。

今年健康嘉年華主軸「幸福在貓裏‧健康守護你」，結合各方資源推動「全齡護健康」，守護各年齡層鄉親的健康，把苗栗營造為幸福城市。今天開幕式，由社團精彩歌舞開場；縣長鍾東錦率衛生局長張蕊仙及衛生所主任等團隊出席，另有苗栗縣醫師公會、中醫師公會、物理治療師公會、雅聞七里香玫瑰森林等贊助單位幹部，以及縣議員許櫻萍、徐筱菁助理藍天奎等人參加，支持這項年度盛會。

縣長鍾東錦帶領來賓以「開箱」方式啟動19日的嘉年華活動後，應邀體驗菸害防制射擊，神射手般的高水準演出，現場贏得熱烈掌聲，亦透過趣味競賽，呼籲各界重視並嚴守菸害防制相關法規。

鍾東錦感謝醫療院所、公會及業界對健康嘉年華的大力支持，此次活動安排了許多各具特色的趣味競賽和闖關活動，準備的獎品也相當豐富，歡迎家長帶著小朋友一起參加；他強調，以活潑方式宣導衛生保健，可以收到更好效果，但親子熱情參與程度，又是成功的關鍵，希望18鄉鎮市衛生所同步宣導，吸引更多民眾共襄盛舉，喚起衛生保健意識，定期健檢，如有警訊要及早接受治療。

鍾東錦說，鄉親對縣內的醫療資源和品質普遍不滿意，他已數度向衛福部爭取為醫療升級，讓醫療政策、設備和品質，都能更貼近民意需求。據他長期觀察，罹患癌症2、3期的鄉親，幾乎鮮少留在苗栗接受治療，顯示醫療水平要贏得民眾信任，仍有其難度；不過他也呼籲，希望鄉親扭轉觀念，除非必要，應盡量就近就醫，以免飽受舟車勞頓之苦。

衛生局長張蕊仙指出，為感謝熱心志工協助推動各項衛生保健，嘉年華活動當天，同時表揚32名拒菸檳繪畫比賽得獎小朋友、45位績優居服員、1組績優家庭獎、1組績優團隊獎及74位績優志工個人獎。

其中，今年榮獲全國志願服務金牌獎的志工林德和，自92年迄今總服務時數累計8160小時，平常在轄區醫院服務，熱心引導就醫民眾，尤其讓長輩不再慌張不安，是績優志工楷模。