去年新埔義民廟義民祭千人挑擔活動，國民黨主席朱立倫（中）帶領藍營桃竹竹苗縣市長參選人參加。（羅浚濱攝）

「義魄千秋─2023全國義民祭在新竹縣」，24日將舉行《擔擔相傳．代代傳》香旗回娘家義民祭典啟動儀式，將邀請「中台灣治理平台」8縣市首長參與香旗回娘家挑擔活動，將打破以往的開幕盛況，國、民兩黨總統參選人侯友宜和賴清德很有可能「王見王！」

在總統直接民選後，每逢大選，新埔義民廟都成候選人必拜的廟宇之一，去年五合一選舉前，義民廟祭典活動開幕式，特別由國民黨主席朱立倫帶領張善政、楊文科、林耕仁及謝福弘4位桃竹竹苗藍軍縣市長參選人合體，參加千人挑擔活動，為熱鬧祭典揭開序幕。

今年逢總統大選年，義民廟3月舉辦春祭時，冠蓋雲集，是往年沒有的現象，義民廟董事長林光華特別邀到場的副總統賴清德，擔任義民廟建廟235週年敬神圓醮榮譽主委。

侯友宜本月4日造訪新竹縣的活動行程，首站就到義民廟參拜，爭取客家鄉親支持與認同，也有助竹縣藍軍穩固基本盤。據竹縣藍營人士透露，義民廟祭典活動期間，都會安排侯友宜參加。

縣長楊文科表示，24日義民祭會邀請中台灣8縣市首長參與香旗回娘家儀式，一同挑擔到義民廟，象徵「擔擔相傳代代傳」，讓大家更了解客家祭典及文化，應該會出現「盛況空前」的場面。

文化局長李安妤指出，該局負責發邀請函及連繫中台灣8縣市首長參與義民祭，並由交旅處連絡各縣市，挑選最具特色的農特產品，一起來體驗義民祭挑擔奉飯的傳統客家文化。

據了解，竹縣藍營已連繫侯友宜當天出席挑擔活動。客委會及義民廟廟方是否邀賴清德參加，目前還不得而知，若侯、賴都出席，將在竹縣上演「王見王」挑擔的畫面。