賴清德競選辦公室發言人趙怡翔今接受專訪透露，彭博新聞採訪台灣總統大選，但賴清德以外的2人都婉拒受訪，使得賴變成「獨家」。對此，柯文哲競辦發言人陳智菡批評，趙怡翔發言完全非事實，導致彭博社看到報導後，還前來關切採訪安排是否生變，痛批趙「信口雌黃、毫無誠信」。

陳智菡說，趙怡翔想吹捧自家候選人，卻在未求證或刻意誤導下，放出錯誤訊息，導致彭博社看到報導，前來關切採訪安排是否生變，實在不解一個曾代表我國擔任駐外政治組組長的人，怎麼這樣會習慣性信口雌黃，毫無正直誠信可言。

對於賴清德在彭博專訪時提及，今年選舉分為兩條路，一個是與國際持續交流合作、深化民主的道路；另一個是往回頭走，接受一個中國的原則，然後跟中國站在一起。陳智菡回應，今年的選舉是「民主台灣」與「專斷政黨」的對決，為「普世價值」與「雙標政黨」的對決。

陳智菡指出，賴清德擔任台南市長期間，曾創下數月不進議會的紀錄，當時登革熱升溫造成大量市民死亡，賴清德身為市長，卻視民主、議會監督於無物，專斷獨行，如今面對民進黨執政的種種黑金爭議，他更閃避媒體，連續47天都未接受媒體聯訪，只敢偷偷跑到記者室拍影片，儼然是蔡英文2.0。

陳智菡強調，談到應對中國策略，賴清德信誓旦旦表示可以與中國溝通，卻提不出具體方法，他可以想跟習近平共進晚餐，卻不准柯文哲提出基於五個互相的原則，重啟公開的對話與協商，一再讓人看到民進黨與賴清德的雙標、反覆，不值得信賴。