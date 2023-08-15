一名29歲男子因白天跑業務、晚上當保全，白天無暇吃早餐，中餐有時忙到沒空吃，晚餐吃得多，再加上應酬飲食內容不健康，導致他29歲就突然心肌梗塞發作，檢查發現，3條心臟冠狀動脈均嚴重堵塞，其中一條更已完全堵塞。醫師表示，作息不佳，加上未吃早餐，原為中老年人才會發生的心血管疾病，發生於年輕人的機率漸增。

振興醫院心臟內科醫師黃建龍在《健康好生活》中表示，曾有一份針對數千人、追蹤10多年的國外研究發現，相較於習慣吃早餐的人，不吃早餐者罹患心血管疾病多出87%，中風機率也高出約3倍。顯示是否吃早餐與心血管健康有顯著關係。

他表示，上述男子因家境差，必須兼兩份工作才能維持家計，白天當業務員，必須跑業務拉生意，晚上則當保全。某次男子突然嚴重胸悶送急診，檢查發現，3條心臟冠狀動脈都嚴重堵塞，其中一條更是完全阻塞，「已是老年人的狀態。」

黃建龍表示，該男子因晚上當保全，夜間必須吃消夜以便上夜班，白天趕著上班下無暇吃早餐，白天當跑業務有時忙到沒空吃午餐，因此晚餐就吃得多，加上應酬飲食內容也不健康，使其在29歲時就發生急性心梗。

他提醒，即使有三高（高血壓、高血糖、高血脂）的家族基因，若仍飲食得當，每天吃三餐、尤其是早餐，仍有機會不被三高纏身，但若飲食狀況不佳，原本好發於長者的慢性病，也可能提早重創年輕人的健康。