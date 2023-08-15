2023年聽障保齡球世錦賽台灣代表隊拿下2金2銀4銅好成績，代表隊返台時，其中一名邱姓金牌國手卻在返台航班中突然呼吸困難，經送醫搶救宣告不治。檢警今天針對遺體相驗，家屬在場悲傷低調不願意對外做任何表示，遺體之後也將運回台南家中由家屬辦理後事。

桃園地檢署檢察官今天下午2點在率法醫至中壢御奠園相驗邱姓聽障國手遺體，家屬到場難掩悲傷神情，低調拒絕受訪，體育署也派員陪同，他們則表示不便在現場發言。警方則說，家屬在接近中午時完成製作筆錄，他們心情相當難過，也說希望低調完成相驗過程，基本上對死因沒有太多意見。

2023年聽障保齡球世錦賽8月1日至12日在德國慕尼黑舉行，中華代表隊參賽，共獲得2金2銀4銅的好成績，未料在搭機返回台灣途中竟發生選手猝死憾事。據了解，該名55歲邱姓國手本次參賽榮獲2023年世界聽障保齡球錦標賽男子團體賽金牌，生前有慢性病史，在返回台灣的飛機上突然感到身體不適，經飛機上醫師急救40分鐘後，下機送往醫院急救仍不治身亡。