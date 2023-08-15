阿里山林鐵66K＋246M處，即二萬平青年活動中心往嘉義方向，因樹抱石巨木特殊自然景觀，近年成熱門健行路線，但部分民眾為圖方便，選擇漫步在鐵軌上，已嚴重影響列車行駛安全，今林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處會同阿里山派出所循線進行勸導，共發現82名遊客走在鐵軌上，馬上開立勸導單。

今林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處會同阿里山派出所循線進行勸導，共發現82名遊客走在鐵軌上。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

林鐵文資處表示，依鐵路法第57條第2項規定，行人不得在鐵路營運路段、橋樑、隧道內通行，違反者將依同法第70條處罰1至5萬元，但近來不少遊客貪圖方便會走在鐵道上，今特別會同警方，由二萬平車站循鐵路往嘉義方向沿途執行勸導工作，一口氣發現82名遊客行走在鐵道上，馬上開立勸導單，籲請民眾不要行走鐵路，以維護行車與自身安全。

林鐵及文資處表示，除勸導遊客勸導、說明相關法規外，將函請相關旅遊業者配合，持續與嘉義縣警察局合作不定期聯合稽查，以防範意外事故發生。