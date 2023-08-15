桃園市警方在桃園高鐵站1號門及8號門臨時接送區建置「違規停車偵測科技執法設備」，交通警察大隊統計6月1至14日宣導期間，平均每天偵測違規152件；執法首週，每天違停下降至90件；2個月後，至8月14日，違規停車計2543件，平均每天偵測違停42件，違停每日平均下降約110件，下降幅度達72.4%，桃園高鐵周邊停車秩序改善讓民眾有感。

警方表示，為維護高鐵桃園站周邊行車順暢，提升高鐵民眾接送區周轉率，自6月15日零時起，桃園高鐵站1、8號門臨時接送區臨停等待時間逾3分鐘，依科技執法違停偵測認定後舉發。

執法二個月以來，統計6月1至14日宣導期間，偵測違規停車高達2133件，平均每天偵測違規152件；6月15至21日執法首週，偵測違規停車630件，平均每天偵測違停90件；6月15至8月14日執法2個月，偵測違規停車2,543件，平均每天偵測違停42件，違停情形每日平均下降約110件，下降達72.4%。

桃園高鐵周邊停車秩序大幅改善後，使用高鐵停等區接送民眾及附近居民，紛紛留言警察局，建議持續於桃園高鐵站周邊增設科技執法，以擴大維護高鐵周邊行車順暢。

警方指出，希望高鐵接送區科技執法違停能再「持續探底」，下降至「沒有任何違停」，高鐵接送區周轉率大幅度提升後，即使尖峰時段，周邊道路亦能保持一定車流量，亦請民眾共同維護桃園高鐵站接送區順暢。另外再次提醒民眾，臨停等待逾3分鐘就屬違規停車，違規臨時停車開罰新臺幣300元至600元，違規停車開罰600元至1200元罰鍰。