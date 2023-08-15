周二泛歐Stoxx 600指數早段下跌0.46點或0.10%，為459.40點。被視為債券指數的房地產股，早盤下跌接近1%。

歐洲的債券殖利率飆升，英國國債殖利率也上揚；此前公布的資料顯示，英國基本工資出現創紀錄的增長率。

英國的瑪莎百貨在上調獲利前景之後，股價上漲8.4%。

零售股指數也上漲0.7%。

丹麥珠寶商Pandora大漲3.5%；稍早該公司公布高於預期的第二季銷售表現，並上調全年營收展望。