彭博今天引用知情人士的話報導，好萊塢電影公司已向罷工編劇提出相對方案，其中包括在人工智慧（AI）使用以及觀眾數據取得等問題上讓步。

綜合路透社與彭博報導，「電影電視製作人聯盟」（Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP）已同意確保人類被視為編劇，而不是以AI取代。報導並補充說，這些電影公司還將分享串流服務觀看時間長短的數據。

彭博指出，電影公司提出的其它讓步條件還包括，當編劇撰寫的節目出現在非原定提供的聯播網時，編劇的再次獲酬權（residual payments）將增加20%以上。

報導補充說，Netflix（網飛）共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）已經成為一股強大力量，迪士尼公司執行長艾格（Bob Iger）最近幾週也加入薩蘭多斯的行列，一同尋求與編劇達成協議。

代表好萊塢罷工編劇的工會11日表示，已收到片廠的相對方案，並將予以考慮，這是持續100多天的罷工取得進展的明顯跡象。

好萊塢編劇5月2日開始罷工，此前美國劇作家協會（Writers Guild of America, WGA）與主要片廠之間，就薪酬、編劇室最低人員配備，以及串流媒體時代再次獲酬權等問題的談判陷入僵局。

「電影電視製作人聯盟」和「美國劇作家協會」沒有立即回應路透社的置評請求。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1120815