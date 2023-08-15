中共中央機關刊物《求是》雜誌，將發表中共總書記習近平《中國式現代化是強國建設、民族復興的康莊大道》文章。這是2月7日他在新進中央委員會的委員、候補委員和省部級主要領導幹部研討班上的部分講話。習重申中國式現代化的五個特色，是人口規模巨大、全體人民共同富裕、物質和精神文明相協調、人和自然和諧共生、走和平發展道路。

習近平強調，一個國家走向現代化，既要遵循現代化一般規律，更要符合本國實際，具有本國特色。中國14億多人口整體邁入現代化，規模超過現有發達國家人口的總和，是人類歷史上規模最大的現代化，也是難度最大的現代化。想問題、作決策、辦事情，首先要考慮人口基數問題，考慮中國城鄉區域發展水平差異大等實際，既不能好高騖遠，也不能因循守舊，要保持歷史耐心，堅持穩中求進、持續推進。

他指出，全體人民共同富裕是中國式現代化的本質特徵，也是有別於西方現代化的顯著標誌，要在推動高質量發展、做好做大「蛋糕」的同時，進一步分好蛋糕，著力解決好就業、分配、教育、醫療、住房、養老、托幼等民生問題，構建三次分配協調配套的制度體系，規範收入分配秩序，規範財富積累機制，依法引導和規範資本健康發展，逐步擴大中等收入群體、縮小收入分配差距，讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民，堅決防止兩極分化。實現共同富裕是一個長期任務，必須久久為功，咬定青山不放鬆，不斷取得新進展。

習近平強調，中國用幾十年時間，走完西方發達國家幾百年走過的工業化歷程，創造了經濟快速發展和社會長期穩定的奇跡，實踐證明，中國式現代化走得通、行得穩，是強國建設、民族復興的唯一正確道路。