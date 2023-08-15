旅遊業才發生過旅行社個資外洩，傳出知名五星級飯店業的IT系統也難逃資安威脅，專業資安檢測品牌Cymetrics，15日發布台灣飯店業資安曝險調查報告，發現7成業者並未妥善管理電子郵件的安全、相關設置不完全，將導致業者及消費者遭受社交工程威脅。

在調查名單上的台灣國內15間知名五星級飯店業者，包括老爺酒店、香格里拉集團等等，此次是被評級與分析部分，是外在的資安曝險情形。

Cymetrics團隊透過自身研發的非侵入式曝險評估及服務（EAS），檢測知名飯店的網路服務、網站、電子郵件、帳號密碼與雲端安全面向。該團隊表示，此次報告於發布前，已提供所提及的15家飯店業者了解，其中有業者積極回應，如煙波國際觀光集團，並迅速執行內部盤點，以確認帳密部分並未造成影響，因此總評級大幅提升。

調查的重點之一為電子郵件，Cymetrics團隊指出，台灣飯店業者之間的落差較大，資安評級分別落在A+～C，有7成的業者並未妥善管理電子郵件的安全，其中多數未進行DMARC與SPF的正確設定，將可能導致攻擊者透過業者的相同郵件網域，發送惡意郵件給民眾與員工，他們因而可能遭受社交工程，導致資料外洩的情形發生。

反而是金管會甫作出指導原則的雲端安全，Cymetrics團隊指出，台灣飯店業者評級分數皆為A+以上，代表飯店業者皆透過公有雲的服務來建構自己的線上服務體系，因此妥善且安全的運用雲端資源是必要的投入。