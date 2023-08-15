【全程字幕】時機巧合？驚曝「這時」就知要起訴高虹安 徐巧芯疑北檢政治辦案為救「她」 @ChinaTimes ​

新竹市長高虹安在立法委員任內，涉嫌詐領助理費46萬元，台北地檢署14日偵結，依貪污等罪起訴高虹安。台北市議員、國民黨立委參選人徐巧芯透露，早在7月26日就知道高虹安會被起訴，但在「雲豹小公主」的討論度飆高時，北檢就公布高虹安起訴，從偵查不公開、時機點等問題上看，檢察官確實是有「政治辦案」的疑慮。

徐巧芯今(15日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，此案從高虹安當選市長之前就在偵辦，她作為政治人物有必要向選民解釋清楚，且如果高認為自己無罪，一定會積極為自己辯護，北檢指稱高虹安「犯後態度不佳」，完全無法買單，若把政治人物捍衛自己清白、證明自己無罪就說是犯後態度不佳，那對檢察官來說，每一個要起訴的人都是犯後態度不佳。

徐巧芯也指出，檢查官在偵查不公開、選擇的時機點、稱高虹安犯後態度不佳、暗示鴻海創辦人郭台銘買網軍等問題上，先不論高虹安是否有罪，檢察官確實是有「政治辦案」的疑慮。

徐巧芯也爆料，她大概在7月26日就知道高虹安會被起訴，也一直在等什麼時候會公布，但從上禮拜五開始，討論「雲豹小公主」立委賴品妤的聲量飆到最高，只花3天超過其他話題一周的討論度，結果北檢在週一就公布高虹安的起訴案。

徐巧芯也直言，從7月26號到8月15號，北檢有沒有刻意選擇時間點？不管是要轉移焦點還是政治操作也好，大家自有公評。高虹安是否有罪，要由她自己在司法上辯護，不做預設立場，但檢察官、司法體系這些日子以來，長期累積讓大家不信任，這也是一個事實。她也解釋，雖然早就知道北檢會起訴高虹安，但檢查官沒有公布，她也不能講出來。

徐巧芯提到，她過去作為前總統馬英九發言人，就與北檢互鬥，提告北檢違反偵查不公開，洩漏資料給特定媒體；還有她自己提告無良公關案時，她都沒拿到不起訴書就已經有媒體詳盡報導，「如果所謂的偵查不公開只是笑話，要一般人怎麼相信司法體系？」連保密都做不到，總是放話給特定媒體帶風向，配合執政黨塑造政治人物的負面形象，這是對的事情嗎？

徐巧芯也痛批，檢察官在這些日子裡面，從過去馬英九的案子，到林秉樞案、郭哲敏案，現在高虹安的案子，似乎都是大小眼，看到藍營有關的就壓在旁邊，民進黨想辦的案子速度就特別快，甚至開巧門讓他們繼續幹。