2024總統、立委選舉只剩半年，桃園市第6選區（八德、大溪、復興與中壢華勛12里）目前僅國民黨提名，由桃園市議長邱奕勝姪女邱若華出馬參選，傳出民進黨有意和現任無黨籍立委趙正宇合作，但趙至今未宣布參選，動向引人關注。不過，趙正宇稍早預告，明日將於監察院門口宣布參選，同時向監察院陳情。

趙正宇2020年捲入「立委SOGO收賄案」，意外扯出陽明山案外案，當時被控財產來源不明罪，以及收受殯葬業者賄賂，向營建署與陽明山國家公園管理處施壓，縮小管制區範圍，一審時趙因違反稅捐稽徵法逃漏稅遭判刑6月，得易科罰金，財產來源不明部分則是無罪；外傳趙正宇因案不敢參選，還傳出被國民黨「搓圓仔湯」。

不過，趙正宇今日中午在臉書發文向民眾報告「新看板已經上架！」他說，與在地鄉親一起走過風風雨雨，逐漸建設家園，一點一滴的進步，至今已經20多年，他始終以「守護」為理念來面對民意代表工作；很幸運的在看版上架時，老天爺給了萬里晴空的好天氣，燦爛的陽光就像鄉親們的熱情，清澈的天空代表著正宇的初心。

此文一出，外界解讀趙正宇參選意味濃厚，稍早，趙正宇國會辦公室稍早發布採訪通知，預告趙正宇明日將赴監察院正門口，正式投入桃園市第6選區第11屆立法委員選舉，同時向監察院陳情，請監委依職權調查已獲法院宣判無罪的陽明山案中，時任檢察官於偵查過程的濫權違法情事。