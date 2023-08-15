新北市立圖書館將推出「夏日聊電影」活動。（新北市立圖書館提供）

環境及設備不輸電影院的新北市立圖書館將推出「夏日聊電影」活動，8月19日播放《捏麵動畫的異想世界》及9月3日《當男人戀愛時》，活動請到知名影評人聞天祥與電影導演將到圖書館陪大家看電影，映後還有精彩的電影賞析。

新北市立圖書館表示，總館3樓演講廳有200吋大螢幕與300個座位，環境氣氛絲毫不輸一般電影院，為了帶大家看出更多有趣的電影細節，圖書館特別推出「夏日聊電影」，除了邀請到資深影評人聞天祥為影迷選映優質電影，導演並將親至現場與大家「聊」電影，帶大家閱讀電影美學。

聞天祥特別挑選《捏麵動畫的異想世界》與《當男人戀愛時》2部優質電影，《捏麵動畫的異想世界》導演黃勻弦將與大家分享曾獲得2018年金馬獎最佳動畫短片，用不一樣的方式認識「捏麵人」這項傳統的手工藝。

《當男人戀愛時》導演殷振將分享電影幕前幕後拍攝的心路歷程、秘辛及創作初衷，感受最刻骨銘心的台式愛情。活動資訊可查詢新北市立圖書館網站。