其中，買氣最熱的前3檔高股息ETF，今年受益人數成長均逾10萬人，第一名是國泰永續高股息(00878)，成長近26萬人；第二名是今年新秀復華台灣科技優息(00929)，上市未滿3個月，即貢獻超過四分之一的高股息ETF受益人數成長，潛力非凡，目前受益人數已破16萬人，8/14規模也超過300億元，有望挑戰高股息ETF前四強；第三名則是元大台灣高息低波(00713)，約增加10萬人。

國內ETF發展今年大躍進，總計236檔ETF，規模已超過3.1兆元，受益人數也逾680萬人；其中，台股高股息ETF最夯，總計13檔，今年以來至8/11，規模及受益人數分別成長近2,000億元、65多萬人，目前總規模及受益人數已增加至5,600億元及276多萬人。而台灣股民約1,200多萬人，等於每2人就有1人買ETF，每5人即有1人買高股息ETF，顯見國人熱愛ETF之程度。

資料來源：CMoney，資料日期：2023/08/11

分析今年高股息ETF受益人數成長，主要來自於國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技優息(00929)、元大台灣高息低波(00713)，三檔受益人數成長總計佔高股息ETF八成以上。其中，以00929最受到注目，因為該檔ETF憑藉著月配息及高配息優勢，持續吸引買盤進駐，上市未滿3個月，受益人數即已飆破16萬人，佔今年高股息ETF總受益人數成長比率25%以上，且規模已經超過300億元，晉升為高股息ETF五哥。

由於00929即將於8月17日進行第二次除息，在殖利率8%的吸引力之下，買氣續揚；尤其上週台股修正，不少高股息ETF也出現賣壓調節，然而00929依然逆勢成長，上週規模淨增加63億元，申購共774個基數，受益人數增加逾3.7萬人，三大指標數據皆居高股息ETF之冠，以此成長態勢來看，00929規模可望再進擊，有機會挑戰高股息ETF前四強；反觀00878，上週規模僅淨增加8億元，受益人數成長則被00929和00900超越，退居第三名；0056則是上週規模呈現衰退，淨減少13億元，研判可能是近期AI成分股修正，加上投資人逢高獲利了結，兩檔ETF因而賣壓較為沉重。

資料來源：CMoney，資料日期：2023/08/11

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