台北市不少地方因為建築物本身過老、外觀破舊，城市景觀多次遭到外界批評，其中位於中正區的水源整宅社區屋齡更是超過50年。對此，台北市政府全力協助當地居民急欲都更的期盼，副市長李四川昨（14）天也以住都中心董事長的身份和建設公司簽約，誓要打造永續全齡的水岸社區。對於李四川以嚴謹的態度推動台北都市更新，網友留言表示，「有川伯在，工程品質好安心」。

李四川今（15）日在臉書發文指出，水源整宅社區現況為基地面積約3189坪，10棟5層樓鋼筋混泥土建築，屋龄已達50年，現住460戶，室内面積多為8坪到13坪單元住宅。都更後將變成一幢4棟的大樓。且未來該社區將引入「全齡樂活的住宿長照設施」與「區民活動中心」，創造友善樂活社區。

除此之外，李四川還披露此都更案過程的艱辛，稱前後辦理81場大小不等的說明會，感謝曾經參與協調的所有人，也因為大家的努力，才有今天的成果。李最後強調，自己也請承接業務的公司繼續完成尚未選配的住戶；對於工程品質也要求，「一定要嚴格管控，如期如質的完工。」

看到李四川對於都更案展現一絲不苟的態度，網友紛紛留言「川伯，有您真好！內湖也有很多老宅等待都更，期待市政府能加快腳步，讓市民能夠居住安全，並擁有良好的生活品質」、「川伯就是這麼了不起！」、「相信往後的幾年，在務實的川伯副市長監督下，工程品質都有保證！」、「台北市水源路都更已經期待很久了！」、「有川伯，台北會更美，建設會更實在！加油！」