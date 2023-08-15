根據中國信通院資料顯示，大陸當地6月手機出貨量2214.9萬支，年減少20.9%。其中，5G智慧機為1732.2萬支，年減少24.8%，占比整體手機出貨78.2%。累計大陸前6月，整體手機出貨量達1.3億支、年減少4.8%。其中，5G手機出貨量1.02億支，年減少6.4%，占整體手機出貨量的78.9%。

大陸6月當地手機共有22款新機款上市，年下降35.3%，其中5G手機佔7款，年減少72%。累計前6月，累計上市新機款數為203款，年增長1%，其中5G手機佔85款。另外，單就陸系國產品牌來說，6月大陸國產品牌手機出貨量1956.2萬支，年減少20.2%。

大陸智慧型手機市場在疫情解封後，並未出現如預期的復甦，整體市場依舊低迷，換機周期拉長，傾向為結構性的問題，且事實上，智慧手機市場低迷從日前高通財報就可窺知一二，高通第三季營收為84.51億美元，年減少23%，淨利潤為18.03億美元，年減少52%，幾乎呈現腰斬。