彰化縣貨運司機林忠成（44歲），與李姓同事（37歲）在工作群組因為棧板使用問題而發生爭執，雙方為此約至公司門口見面談判。未料，林男竟持鋸齒狀麵包刀狠刺李腹部致死，李男失血過多，最後重傷不治。李男遺孀向法院要求判林男死刑，一審時依殺人罪判處13年；二審改判14年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

根據判決書，林男與李男同為貨運行司機。2022年3月28日晚上7時許，二人於公司LINE群組為了棧板使用問題而起爭執，林男先傳訊稱「有問題，不爽來找我講」，李男則回「走，總倉等」相約至公司門口談判。

返往公司途中，林男先至五金行買了一把鋸齒狀、到人25.5公分的麵包刀，後藏於右手衣袖內。案發現場中，二人互相拉扯一番，後林男趁勢拿出買好的麵包刀朝李男揮去、又猛刺李左下腹部，這一刀深入13公分，導致李男失血過多，期間林男同事見狀紛出手阻止，送醫後宣告重傷不治。

一審認為，林、李衝突時間僅43秒，而李男未持武器，林男卻仍朝其猛揮43刀，手段殘忍，犯後態度不佳，對李家屬甚至並無一句道歉。法官考量，已故李男須照顧年邁罹病父母，且李身為家中經濟唯一來源，另李男遺孀亦請求判處死刑，因此一審時依殺人罪判林男13年徒刑，褫奪公權10年。

台中高分院二審時，認定林男犯案手段殘忍、惡性重大，審酌其過去並無前科，但卻造成李男家庭破碎，且犯後至今矢口否認，認為一審量刑過輕，因此改判14年6月徒刑，林男提起上訴，遭最高法院駁回定讞。