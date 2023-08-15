疾病管制署今（15）公布，國內上周新增14例猴痘本土個案，均為本國籍男性，居住縣市包括高雄市4例、台中市4例、新北市2例、桃園市2例、新竹縣1例、台南市1例。近期中國大陸、日本、韓國、香港、泰國猴痘疫情都呈現上升情形，疾管署提醒民眾如有前往國內外的風險場域，應落實自我防護。

疾管署表示，國內新增14例猴痘（Mpox）本土確定病例，均為本國籍男性，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於7月17日至8月7日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於8月8日至8月13日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者39名，已進行衛教並自我健康監測21天。

疾管署提醒，近期亞太國家猴痘疫情仍呈上升趨勢，其中中國自6月起疫情開始上升，且7月單月通報491例個案，為6月通報106例的4.6倍，迄今累計599例個案，通報病例來自23個省市區，其中以廣東省、北京市等通報病例數為多。

香港自7月中旬起疫情亦呈上升趨勢，迄今已累計28例；日本及韓國疫情仍呈緩升趨勢，分別累計194例及134例個案，多為本土病例；泰國則自5月起疫情上升，迄今累計119例。疾管署今日提升中國大陸及泰國旅遊疫情建議等級至第一級：注意(Watch)，目前共計40國列為第一級。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至8月14日累計確診280例病例（264例本土及16例境外移入），其中229例已康復結案，7例仍住院治療中、44例於居家自主健康管理中。

疾管署自7月5日起擴大猴痘疫苗接種目標對象為「近1年有風險性行為者（多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」等3種。目前全國共126家合作醫療院所可提供接種服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網／猴痘專區／猴痘疫苗／猴痘疫苗接種服務合作醫療院所資訊項下（https://gov.tw/3SG）查詢。