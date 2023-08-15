台中市議員曾威15日邀集相關單位會勘慶光路116號旁農田灌溉溝渠，討論將側壁灌漿維護，農田水利署南投管理處將派員進行評估。（潘虹恩攝）

台中市烏日區慶光路116號旁農田灌溉溝渠側岸剝離，台中市議員曾威15日邀集農田水利署南投管理處、中市府水利局、養工處與烏日區公所等單位一同會勘。（潘虹恩攝）

台中市烏日區慶光路116號旁農田灌溉溝渠側岸剝離，民眾擔心側岸崩裂影響排水閘門開關，利用木棍與石塊抵住雙側，防止側岸傾斜擠壓。（潘虹恩攝）

台中市烏日區慶光路116號旁農田灌溉溝渠側岸剝離，產生約5公分裂痕，民眾擔心車輛行經時，未注意路面狀況恐不慎跌入，造成安全隱患，向台中市議員曾威反映。曾威15日邀集相關單位會勘，討論將側壁灌漿維護，農田水利署南投管理處將派員進行評估。

台中市烏日區慶光路周邊工廠林立，常有大車、貨車行經，其中116號旁農田灌溉溝渠側岸疑因長年累月重壓下剝離、裂開，產生約5公分的間隙，雖暫時無崩塌跡象，但該地路面狹小，夜間沒有路燈照明，民眾擔心車輛行經未注意，不慎開至崩裂處會連車摔近灌溉溝渠。

民眾林先生說，過去該灌溉溝渠側岸就曾灌漿加強，不過近年周邊工廠變多，許多大車往來，或是從工廠出來時會利用路面空間倒車，又造成側岸崩裂，擔心車輛重壓造成側岸崩塌，非常危險。另外，他也擔心灌溉溝渠側岸崩裂影響到排水閘門開關，目前他利用木棍與石塊抵住雙側，防止側岸傾斜愈發嚴重擠壓閘門，由於該閘門已建成20年以上，也希望相關單位修復時可以一併汰換。

曾威15日邀集農田水利署南投管理處、中市府水利局、養工處與烏日區公所等單位一同會勘。曾威表示，目前農田灌溉溝渠側壁發生剝離，若有車輛行經未注意，恐成為行車安全隱患，要求相關單位1個禮拜內派員前往勘查，評估側岸相關維護方式，若需爭取經費等他會全力協助，阻止憾事發生。

農田水利署南投管理處表示，該灌溉溝渠屬於排水溝渠，水源匱乏時才會將水門轉下阻擋排水進行灌溉。接下來將派員前往查看、評估，討論是否使用灌漿等或是其他方式將側岸先行修復，維護用路安全，後續將再研議爭取經費打除重做的部分。