屏東縣立棒球場現況曝光。(屏東棒委會提供)

屏東縣立棒球場現況曝光。(屏東棒委會提供)

屏東縣立棒球場現況曝光。(屏東棒委會提供)

立委王鴻薇點名屏東體育園區建置成本太高，屏東棒球委員會隨即公布屏東縣立棒球場畫面，強調曾經有棒球王國美譽的屏東，因為棒球場太過老舊，多年前曾有職棒球隊一看到場地就表明太爛、不願意比賽，這對屏東喜愛棒球運動的人是何等沉重打擊，因此，請不了解屏東環境及需求，就不要讓對於地方如此重要的體育設施陷入政治泥淖中。

屏縣棒委會主委黃建溢表示，屏東努力發展體育活動及產業，屏東紅尾城市棒球隊是六都以外，全國第一個以縣獨立成軍的成棒隊伍，加上推動體育三級五區、增聘專教策略成功，今年全運會打破24年來紀錄，第一次打進全國前六強；但沒有一座好的棒球場一直是我們的痛，更是喜歡觀看球賽的球迷朋友的痛。

因此，屏東縣政府爭取前瞻建設計畫，還投入縣款打造體育園區，就在未來的高鐵、現在的台鐵站旁，有完整訓練場地、步道及其他運動空間，南部地區球隊、球迷都十分期待。

黃建溢呼籲，請人不在屏東，對這項體育活動也所悉不多的王委員，不要用政治干預體育，傷害棒球運動者及球迷的情感。