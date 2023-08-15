花蓮縣體育會健美健身委員會副主委吳詩韻代表花蓮組隊參與總統盃健美賽事，獲團組總冠軍、總季軍殊榮。（花蓮健美健身委員會提供／王志偉花蓮傳真）

全國總統盃健美健身錦標賽暨世界健美錦標賽國家選手選拔賽，賽事精彩。（花蓮健美健身委員會提供／王志偉花蓮傳真）

全國總統盃健美健身錦標賽暨世界健美錦標賽國家選手選拔賽在台北市立體育館進行，各地高手齊聚一堂，花蓮縣健身健美委員會主委蕭江宗元組兩戰隊參賽，肌肉工廠戰隊獲8面獎牌，並拿下「團體組獎項總冠軍」，是花蓮健美委員會參加總統盃有史以來最佳成績，蕭江宗元也鼓勵更多人參與健美運動，追求健康活力和美麗。

總統盃健美賽事上週六在台北市立體育館進行，今年賽事現場達到了史無前例的高規格，中華民國健美健身協會指出，不僅是競技，現場燈光音響效果超乎想像，場地打造成明星級舞台，為選手和觀眾帶來極致的感官享受。全國各地健美健身委員會也都使出渾身解術，組隊派出優秀選手參賽，為選手、縣市團隊取下佳績。

花蓮健美健身委員會組肌肉工廠戰隊、瀟莎運動工作室兩隊數十名選手北上參賽，這些經過嚴格選拔的優秀選手們以出色的體態和自信的風採，贏得全場觀眾的熱烈喝彩和掌聲。

「肌肉工廠戰隊」成績：鄭伊廷／非二次元形體／第一名、雷智安／男子形體170-／第二名、陳柏全／男子傳統健美65-／第二名、陳柏廷／男子傳統健美80-／第二名、謝凱喧／女子形體163-／第三名、林冠綸／男子傳統健美70-／第四名、孫柏愋／男子傳統健85-／第四名。團體組獎項／總冠軍

代表「瀟莎運動工作室」，選手孫正騏／男子健美組85-／第二名、陳立馨女子比基尼172-／第二名、李劭君傳統健美80-／第四名、姚正誼男子傳統健美75-／第四名、陳柏佑／男子形體178-／第六名、張人杰／男子古典健美形體180-／第六名，團體組獎項則拿下總季軍。

另外「肌肉工廠戰隊」接著參加「台北市中正盃環球菁英錦標賽」，選手周起帆／男子資深形體／第一名、陳柏佑／男子新秀健體178-／第一名、新秀形體178-／第一名、李劭君／男子新秀古典形體180-／第二名、姚正誼／男子資深健美38-47歲／第三名、黃翰欽／男子新秀健體170-／第三名、陳冠名／男子新秀健體178＋／第四名、男子新秀形體178＋／第四名、張人杰／男子新秀形體178-／第四名、男子新秀健體178-／第六名，同樣拿下團體組獎項總冠軍。

蕭江宗元同時預告，花蓮9月初將舉辦花蓮太平洋健美節，已開放報名，歡迎全國健美健身愛好者都來參與、旅遊，也歡迎支持者合作踴躍參與贊助，一同帶動東部運動健身熱潮，使健美健身運動有更好的發展，洽詢電話0930-536220。