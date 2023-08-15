花蓮一名男子因擔心妻子提離婚，為爭一對兒女監護權，竟異想天開，偷拍妻及未滿12歲女兒一起洗澡前、後裸照，在民事暫時保護令案件審理時拿出照片，想藉此誣指妻平常在家有裸體行為，不適任子女監護人。法官日前依成年人故意對兒童犯竊錄身體隱私部位罪，處拘役55日。可上訴。

判決書指出，男子因為意圖想讓妻子喪失一對未成年子女的監護權，109年8月在住處利用妻女洗澡前、後裸體未穿衣服時，用手機偷拍妻女裸體及隱私部位，事後在民事暫時保護令案件中出示所拍照片。

法官審理時，女兒表示，母親平常在家不會有裸體的行為，和母親進去浴室洗澡時才會在浴室內脫衣服，洗完澡之後再把髒衣服拿到1樓的洗衣籃內給爸爸洗，但是被偷拍時，是爸爸說他很累，不想等我們洗好澡後才能拿髒衣服去洗。

女兒說，爸爸一直催促我們先把衣服脫下來放在1樓洗衣籃，讓爸爸可以先拿髒衣服去洗，因此我們才先脫衣服裸體進浴室。兒子表示，媽媽和姐姐平時是進浴室後才脫衣服洗澡，當天是爸爸一直催他們，才會在浴室外先脫衣服。

男子向法官坦承有拍裸照，但辯稱是基於蒐證，並非「無故」。辯護人則表示，男子主觀上認為子女會受到妻子影響、操控，無法期待子女作證證明妻子在家會裸體，只好以拍攝裸照方式蒐證；男子也非長期以針孔方式拍攝裸照，手段並非嚴重；男子是因為看到妻子與他人的對話紀錄，認為妻子可能會提離婚，為了蒐證才拍裸照。

法官認，男子拍攝妻女裸體的時間點，是因男子不斷催促妻女脫衣服後，而洗澡前、後未穿衣之行為並非不可想像，男子拍攝洗澡前、後未穿衣服的照片，顯然無法證明妻子「平常」在家都不穿衣服。

法官審酌，碩士畢業的男子並無前科，素行尚可，為了讓妻子喪失未成年子女監護權而偷拍，侵害妻女隱私權並造成精神上損害，且犯後否認犯行，未與妻女和解，日前依家庭暴力之妨害秘密案件，成年人故意對兒童犯竊錄身體隱私部位罪，處拘役55日，如易科罰金，以1000元折算1日。可上訴。