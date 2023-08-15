《鬼偶》今釋出恐怖的超前導海報。（華映提供）

泰國恐怖電影《鬼偶》是《犀利人僧》系列導演彭塔里斯喬凱撒達杜彭執導，集合泰國青春當紅偶像普明丹薩優、普姆帕特伊安查芒、坤纳提帕平帕拉達布等人共同演出，今公佈電影超前導海報和前導預告，可以感受到電影中的恐怖氣氛，原本應帶來保護的護身符，在層層咒語的影響下，似乎帶來更大的災禍。

《鬼偶》將於9月15日上映，故事聚焦在泰國古老的人偶護身符，力量強大但也可能變得很可怕，彭塔里斯很久之前便曾聽聞護身符人偶的故事，是一種具有黑魔法的物體、擁有很特殊的符咒，彭塔里斯表示這個符咒有著正反兩面的功效，即迷入又可怕，可以成功激發觀眾害怕及恐懼的感受。

電影找來以BL劇《戀上天空魚》人氣爆衝的偶像普明丹薩優，扮演拒絕迷信的青年，為了尋找出家的哥哥，闖入了一個篤信護身符人偶的偏遠村莊，而引發了一連串可怕又難以解釋的怪異事件。另外，劇組也安排同樣高人氣的演員普姆帕特伊安查芒和坤纳提帕平帕拉達布演出幫助普明的友善村民，更有一群青春少年扮演寺廟中的小和尚，成為電影中的開心果，讓《鬼偶》除了恐怖氣氛之外，也充滿了高顏值的青春無敵之感。

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