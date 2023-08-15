此外，欣天然（9918）、大台北（9908）、全國（9937）及大汽電（8931）上半年每股獲利也均逾1元水準，各達1.34元、1.14元、1.12元及1.11元。伴隨夏季用電、綠能佈局及商用用氣等需求活絡升溫，營運蓄勢更上層樓。

新海第二季毛利率向上墊高至31.09％，淨利年增33.58％，EPS0.79元；上半年營收12.16億元，淨利2.71億元，年增17.82％，EPS1.5元。

台汽電第二季EPS0.43元，較去年同期虧損大幅改善；上半年營收25.6億元，年增37.54％，淨利9.61億元，EPS1.49元，年增727％。

欣泰第二季毛利率向上墊高至25.33％，淨利年增22.52％，EPS0.71元；上半年營收13.59億元，淨利2.26億元，年增12.43％，EPS1.39元。

欣天然第二季EPS0.5元，較去年同期虧損大幅改善；上半年營收10.96億元，淨利2.39億元，EPS1.34元，年增168％。

台汽電進行屋頂型、水面型及地面型的太陽能光電案場開發，今年包括彰化、嘉義、台南與高雄等地將會新增至少20MW的開發案量。目前彰化、苗栗都有陸域風電開發與更新計劃推動，包括所有籌設、環評中及已獲核可的潛在裝置總容量高達247MW。

台汽電旗下電力總裝置容量約2,491MW，去年度再生能源轉供量約達1.74億度。今年在自有案場增加、發展外部合作案場提供轉供服務，預估今年總裝置容量逾150MW，再生能源轉供售電量可望突破1.9億度，年增10％。

大汽電現有3部發電機組、2套汽電共生系統，多採取煤炭混燒固體再生燃料（SRF）、或以天然氣為燃料的規格。預計12月SRF儲坑及輸送系統完工，113年混燃汽電共生系統100％採用再生燃料，114年渦輪天然氣汽電共生系統商轉，燃煤汽電共生系統退場除役。