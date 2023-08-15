基隆關說明，現行關港貿單一窗口的登入方式，除採帳號密碼，也可以工商憑證或授權的自然人憑證登入，登入後可選取「通關服務／憑證通關服務」項目即可使用稅規費繳納、簽審WEB申報作業、附件資料上傳、線上委任、外銷品沖退原料稅電子化作業等功能。
基隆關呼籲，隨著資訊及網路化的普及，為保障個資安全，商民使用憑證登入關港貿單一窗口，進行線上即時申辦及查詢服務，可強化身份識別，保障資訊安全，享有以網路代替馬路之便捷通關，避免奔波往返，加快通關速度，亦能節省人力與紙張的使用，達到環保目的。
基隆關表示，因資訊安全政策考量，關港貿單一窗口、保稅智慧平臺及優質企業（AEO）申辦平台等網站系統，預計自10月起關閉帳號密碼的登入方式，海關資訊系統將主動發送通知，宣導業者以憑證登入。
基隆關說明，現行關港貿單一窗口的登入方式，除採帳號密碼，也可以工商憑證或授權的自然人憑證登入，登入後可選取「通關服務／憑證通關服務」項目即可使用稅規費繳納、簽審WEB申報作業、附件資料上傳、線上委任、外銷品沖退原料稅電子化作業等功能。
基隆關呼籲，隨著資訊及網路化的普及，為保障個資安全，商民使用憑證登入關港貿單一窗口，進行線上即時申辦及查詢服務，可強化身份識別，保障資訊安全，享有以網路代替馬路之便捷通關，避免奔波往返，加快通關速度，亦能節省人力與紙張的使用，達到環保目的。
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