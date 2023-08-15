大學分發入學今（15）日放榜，全台共有29校出現缺額，其中缺額1342名最多的就是文化大學。房市專家Sway表示，這些學生商圈的房東該準備下車，因為這些大學即將不保，開學後會很有感，「不然像永達那樣的鬼城，都會紛紛出現」。

位於屏東的永達技術學院在2014年退場，不過閒置的校地並未妥善利用，教室、游泳池、地下室、圖書館、健身房、學生宿舍等都殘破不堪，成為宛如廢墟般的鬼城。

對此，Sway在臉書粉專「Sway房市觀測站」發文指出，這些有缺額的大學即將不保，附近的學生商圈在開學後會很有感，「房東該準備下車，不然像永達那樣的鬼城，都會紛紛出現」。

Sway提到，過去他讀文化大學住擁擠、克難的頂加雅房，一學期要28000元，房間不到2坪，擺不下床只能打地舖，天花板是斜的，最低處人都無法站直，十戶共用兩衛浴，這樣就很貴了；現在養1個小孩念書，一年房租得花上近20萬，這種居住正義就是要人不生小孩，不然就是期望全國的小孩讀公立大學，或是乾脆送出國，費用也差不多。