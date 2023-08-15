基隆市1名1歲半男童趁著奶奶走出房間門拿東西時，不慎將自己及6個月大的弟弟反鎖在房間內，男童發現無法開門後嚎啕大哭，家屬求助警方，警方到場利用信用卡就化解危機。（圖／警方提供）

基隆市1名1歲半男童趁著奶奶走出房間門拿東西時，不慎將自己及6個月大的弟弟反鎖在房間內，男童發現無法開門後嚎啕大哭，曾姓奶奶回頭發現急得跳腳，且一時找不到房門鑰匙，只好請求警方協助，所幸警方到場後靈機一動使用信用卡順利打開門房，結束這場驚魂記。

基隆第四分局中華路分駐所於13日下午16時許，接獲報案稱基隆市中山區中山三路民宅內有孩童受困，警員劉永慶、葉立誠立即馳赴現場了解得知是一名1歲半男童與6個月大弟弟一同在房間內，奶奶才剛走出房間門，男童就不慎誤觸導致房門反鎖，警方見狀，靈機一動拿起信用卡，插入房門門縫中，房門應聲開啟，奶奶立即進入房內將幼童抱出，所幸經檢查兩名幼童均未受傷，僅因驚嚇不斷哭鬧。曾婦一邊安撫幼童，一邊向警方道謝，並讚嘆員警的機智，迅速化解一樁危機。

基隆第四分局呼籲，家長盡可能與孩童同一空間活動，隨時注意家中幼童動態，減少離開視線的時間，並留有房間門備用鑰匙，亦可在門鎖上加裝防反鎖安全裝置，確保孩童無法輕易將門反鎖，避免發生意外。