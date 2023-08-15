瑩光教育協會與教育處針對代理教師支持計畫，今舉辦共融營相見歡活動。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣攜手瑩光教育協會啟動代理教師支持計畫，右為瑩光教育協會理事長藍偉瑩，左為嘉義縣長翁章梁。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁提醒，教育最重要的是，保持學生的學習熱忱！（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣無教師證教師比率偏高，根據111學年度嘉義縣代理教師甄選數據統計，嘉縣每2位代理教師中，就有1位是無教師證代理教師，為陪伴代理教師成長，也保障學生受教權益，縣府教育處與社團法人瑩光教育協會共同規畫112學年度代理教師支持計畫，新學年將陪伴9校24位代理教師面對第一線教學挑戰和個人成長。

瑩光教育協會與教育處針對代理教師支持計畫，今舉辦共融營相見歡活動，為即將啟動的年度計畫暖身，嘉義縣長翁章梁到場給予勉勵，支持本計畫的RC教育基金會執行長王俊凱也到場交流，瑩光教育協會理事長藍偉瑩分享，不論未來教師是否繼續從事教職，都希望這1年對他的生命是有意義的、是有所成長的，希望讓參與的老師們知道，在為教育奮鬥的路上，「你並不孤單」。

翁章梁說，為照顧偏鄉弱勢學生學習權，並落實SDG4優質教育，在得知瑩光教育協會自107學年度起就長期協助嘉義地區22所學校後，教育處主動尋找瑩光合作，期待深耕偏鄉教育又熟悉嘉義現況的瑩光能與在地教師攜手成長。

「教育最重要的是，保持學生的學習熱忱！」翁章梁認為，考試僅是檢測學生目前學習的程度，不能只以成績優劣來評斷孩子的表現，老師應該要看見孩子的需要，找到方法幫助學生在學習遇到挫折時，重新燃起學習動機，不放棄任何一位學生。

教育處說，瑩光教育協會自 2019 年以來，持續透過長期入校陪伴計畫協助全台超過260個學校，嘉義的支持計畫展開前，瑩光已號召嘉義在地及中南部地區富有熱忱、教學經驗豐富並自願投入協助的老師，安排培力使其成為具有專業領導能力的「夥伴教師」共28位。

教育處說，接下來的學年間，將由夥伴教師一對一陪伴，每周針對教學現況進行討論，每月亦進行一次共同備課與實體觀議，再加上瑩光每月線上主題課程，也能幫助代理教師教學專業成長、解決教學所面臨的難題，提供學生穩定的學習環境。