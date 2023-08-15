孫盛希今首獻調茶處女秀。（陳俊吉攝）

孫盛希今首獻調茶處女秀。（陳俊吉攝）

孫盛希今出席唐寧茶調飲大賽。（陳俊吉攝）

孫盛希今出席唐寧茶調飲大賽。（陳俊吉攝）

孫盛希今（15日）受邀出席唐寧茶調飲大賽「TWININGS GRAND PRIX 2023」決賽現場並擔任演唱嘉賓。身為餐廳老闆娘的她，投資餐酒館一年來生意興隆，被問到回本了嗎？她說，一共4位股東，「應該還沒有回，快了差不多」，很感謝大家的支持。她私下拿手料理是海帶湯、蕃茄炒蛋、煎魚，謙稱「我的廚藝沒有好到這樣子，填飽肚子行」，在餐廳「我會給意見，要自己下廚有點難」。

她即將迎來出道十年，最近開始在想下一步，「在想新專輯又給自己新的挑戰」，也在想會去讀書嗎，因為滿想學靈性的東西，像是塔羅牌，她也喜歡算命、研究星座。被問想婚嗎？她也坦言，最近在想「需要嗎」。

她與音樂人凱爾合作擦出火花，而傳出緋聞，今被問到凱爾，她露出燦爛笑容，誇讚對方「還不錯」，並預告這張新專輯也會有合作滿多首歌曲，「我一直都覺得他值得學習，我們會互相學習對方的想法。」未來若有交往對象是否會認愛？她則笑說：「會吧！也有可能不會，隱隱約約比較好玩。」

孫盛希今以「Golden Hour」為靈感，現場製作時尚茶調飲，首次嘗試調茶的孫盛希向唐寧調飲大賽的國際調飲巨擘Luca Cinalli請益，更秀了一手「調茶功夫」。她在自家餐廳也試過調飲料，「我有一天即興去便利商店買一些飲料，拿去店裡面調」，表示對調飲品一直滿有興趣，也希望未來有機會想跟唐寧茶合作，把時尚茶調飲風潮引進自家餐廳。

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