創校已64年的苗栗縣大湖鄉武榮國小，校內只有3名學生，比教職員還要少，今年3位學生畢業離校後，因為沒有新生報到，下學年開始即將成為「空校」，面臨裁撤廢校命運，地方近來關心學校未來規畫。縣府教育處15日指出，8月底前陸續盤點武榮國小相關財產與人事資料，釐清交接後，預計9月初舉辦公聽會聽取地方意見，再處理後續事宜。

苗栗縣共有111所小學，受到少子化、人口外移影響，目前不足50名學生的小校占1／3，全縣則有20多所國中小學，已經低於30名學生，其中創校已經64年的武榮國小，從去年開始就沒有新生入學，全校2到6年級5個班，只有10位學生，2名還是跨學區就讀的學生。

即便校方積極辦學，免費提供早午餐及課輔，仍招募不到新生，今年因為有家長擔心學生數太少，不利孩子成長，讓孩子選學到鄰近學校，使得武榮國小只剩下3名即將畢業的6年級生，比校方9名教職人員還要少，而校方今年6月中，為3名6年級生隆重舉辦畢業典禮，也為學校畫下句點。

縣府教育處國民教育科長謝佳容說，縣內制定有小校裁併法規，並採取預告模式，會把少於30人學校的現況、附近學校距離等資訊告知家長，武榮國小確定下學年度起停辦，目前陸續處理財產移撥、人事管理，包括9位教職員、1名工友、1名護理師，都已妥當安置。

針對武榮國小停辦，地方認為從武榮村要前往鄰近的南湖、東興國小，至少3、4公里遠，比以往多一半以上路程，因此希望縣府能積極協調，讓武榮國小繼續辦學。

武榮村長陳慶檸則認為，村里辦公室與既有的集會所，都集中在武榮地方活動中心，內部空間不足，加上設施老舊，他盼活化利用武榮國小校地，改建為社區關懷據點，方便東興、義和及武榮社區長輩使用。

對於武榮國小未來規畫，謝佳容指出，縣府目前持續釐清交接校務中，預計9月初會舉辦公聽會，聽取地方意見，將整合各方建議，再處理後續事宜。