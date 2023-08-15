2023年第7屆U12世界盃少棒錦標賽中華隊勇奪亞軍，新竹縣中山國小羅浩翰也是中華隊一員，比賽過程表現傑出，新竹縣長楊文科15日在主管會報表揚這名傑出的棒球小將，感謝他為竹縣爭光，也期許新竹縣基層棒球遍地開花，創下更多佳績。

羅浩翰受到曾入選國家代表隊的哥哥羅浩晨的影響，從小就對棒球非常有興趣。中山國小棒球隊教練蔡育勝表示，羅浩翰國小1年級時加入棒球隊，且目標相當明確，就是希望入選國手，為了實現這個目標，羅浩翰刻苦訓練，努力付出也有了回報，去年曾入選U12，雖然最終沒有被選入出賽隊伍，但他毫不氣餒，繼續投入訓練，終於今年再次入選並代表出賽。

蔡育勝說，羅浩翰是全方位的選手，不僅腳程快，守備及打擊技巧也都相當突出，他從3年級下學期就跟著學校球隊四處參賽，比賽經驗豐富，平時在中山國小棒球隊是主力投手，而這次在U12比賽中則擔任游擊手，穩定發揮守備實力。

羅浩翰表示，在這次比賽中有許多選手身材高大，讓他有點壓力，而他印象最深刻的比賽是對墨西哥的那場，因為他利用自己的速度優勢，從2壘跑回本壘成功避掉捕手觸殺，並擊出了2壘安打，將隊友送上3壘，最後中華隊以5比3擊敗墨西哥，他感到非常開心，未來也會繼續投身棒球，朝著國手的目標邁進。

楊文科恭喜中華少棒隊在U12得到亞軍，新竹縣的棒球小將羅浩翰入選國手出賽，表現非常亮眼，特別頒獎鼓勵他。