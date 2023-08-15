美濃商圈促進會發起人劉紹傑表示，希望恢復漂漂河活動帶動美濃地區發展，於是重新檢討軟硬體設備，將漂漂河工具大車輪改以有把手的游泳圈，同時提升救援人力，將安全首要做到最理想。（林雅惠攝）

高雄市美濃獅山社區4年前利用農民灌溉水圳辦理漂漂河活動，曾興起一陣熱潮，不過去年遭中時披露水上活動未合法立案及民眾抱怨收費昂貴，至今停辦已近1年，美濃商圈促進會規畫9月辦理全台最長8公里漂漂河馬拉松，希望藉此讓遊客欣賞當地美景及吃美食，讓漂漂河能夠再現地方繁榮。

美濃區獅山及瀰濃社區發展協會3年多前開始利用農民灌溉水圳辦理漂漂河活動，吸引不少遊客體驗水上樂趣，不過漂漂河帶來的噪音引起周遭里民反感，遊客也爆料不該以大人收費800元、小孩600元的營利方式，另水圳只適合供農民灌溉用水，因此農業部農田水利署高雄管理處勸告下要求停辦。

美濃商圈促進會發起人劉紹傑表示，美濃漂漂河舉辦3、4年來已小有知名度，為地方帶來榮景，停辦實在很可惜，因此商圈集合在地居民想法，希望恢復漂漂河活動帶動美濃地區發展，於是重新檢討軟硬體設備，將漂漂河原使用大車輪內胎改以有把手的新型游泳圈，同時提升救援人力，將安全首要做到最理想。

劉紹傑說，漂漂河復辦首場以打造「全台獨一無二8公里最長漂漂河」現身，於9月2日、3日登場，其中還包括3.5公里的拉拉車段落，活動開始將遊客集合在美濃夜市停車，隨後由接駁車帶領到獅山社區下水起點，將從獅子頭水圳圳頭的河邊寮啟程，經過十穴、石橋等地，最終抵達下庄水圳公園。

遊客沿著獅子頭水圳漂流的過程中，經過較快的急流水圳會安排大家乘坐拉拉車，同時有導覽員介紹美濃在地特色，讓遊客欣賞您沿途兩旁田園風光，漂流之旅的終點站-瀰濃社區，旁邊就是美興街，俗稱的「粄條街」，報名參加者還有贈送驚喜大禮包，讓您漂流之旅終點站結束後能享受美濃特色粄條美食及獲贈手機防水袋實用小贈品。

瀰濃社區發展協會理事長宋順光表示，漂漂河馬拉松終點站有50攤以上包括在地小農產品及手作職人與特色商品，他期待全台最長漂漂河能夠繼續，在美濃地區永續經營下去。

美濃商圈促進會理事長林享達說，8公里最長漂漂河是由美濃各社區合作所促成，也展現了客家團結精神，希望首場復辦能夠成功帶來人潮，讓漂漂河馬拉松形成當地另一番觀光特色。