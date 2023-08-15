高雄一名林姓男子透過網路遊戲認識10歲女童，以贈送遊戲虛擬寶物為誘餌，色慾薰心的要求女童視訊裸聊，女童無法抵抗虛寶誘惑便答應，過程中林男用手機將畫面偷偷錄下，直到女童母親檢查女兒手機時，發現林男的變態行徑，憤而報警提告。法官認，林男犯後坦承犯行並與對方以20萬元達成和解，日前依法判刑3年6月。可上訴

判決書指出，林男110年7月某日凌晨2時許，承諾贈送遊戲虛擬寶物為由，引誘年幼無知之女童，透過LINE裸體視訊供其觀賞，女童禁不起虛寶的誘惑，便裸露胸部及下體等隱私部位與林男視訊裸聊，變態的林男竟偷偷將整個畫面錄下。

事後，女童母親檢查手機時，才驚覺女兒只是為了網路虛寶就和林男視訊裸聊，氣得報警處裡。

法官審理時，林男坦承犯行，有以贈送遊戲虛擬寶物為由，引誘女童以通訊軟體進行裸體視訊，並在女童不知情之狀況下，竊錄裸體性影像等事實。

林男律師則辯護，在視訊過程中，經女童同意下通訊軟體為視訊裸聊，過程中有可能遭截圖或錄影等，女童應可預知或不違反其意願。雖然林男在女童不知情下，側錄2段影像，未達壓抑、妨礙女童意思自由之程度，不構成性剝削條例第36條第3項所指「違反他人意願之方法」，本案應僅論以同條例第36條第2項之引誘使兒童被製造性影像罪。

法官認，林男引誘當時未滿12歲之女童透過視訊裸聊，卻未事先告知即竊錄裸體影像，使女童處於不知被拍攝之狀態，而無從對於被拍攝行為表達反對之意，實已剝奪女童是否同意被拍攝性影像之選擇自由。

案發時女童年僅10歲，智識程度尚屬淺薄，更毫無社會經驗，僅因林男口頭承諾要贈送遊戲虛擬寶物即同意裸露身體供觀覽，顯見女童心智、思慮均尚未周全。

法官審酌，林男犯案時年僅23歲，涉世未深，且無任何前科，與女童對話內容未使用強暴、脅迫等手段，衡量其犯罪情節及惡性，尚非惡劣嚴重，且已與對方以20萬元達成和解賠償完畢，並獲得諒解，足認惡性尚非重大。日前依法判決林男犯以違反本人意願之方法使兒童被製造性影像罪，處有期徒刑3年6月。可上訴。

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