今年度大學分發入學今天放榜，今年登記分發考生37797人，總錄取人數為36338人，錄取率為96.14％。今年有2所學校總招生缺額比例大於50％，分別是康寧大學60％、大葉大學52.79％，其中大葉校方表示，缺額不影響學校辦學品質，該校財務體質健全，請家長與同學無需擔心。

大學考試入學分發委員會統計數據顯示，在未足額錄取學校當中，從所有招生管道來看，有2所學校招生缺額比例大於50％，分別是康寧大學60％（45名）、大葉大學52.79％（596名）；若僅看分發入學管道， 4所學校缺額大於75％，分別為玄奘大學96.96％、真理大學95.42％、大葉大學84.78％、佛光大學76.47％。

至於缺額人數統計方面，所有招生管道加總，缺額人數最多的學校是中國文化大學，缺額高達1342名，其次為長榮大學缺額605名及大葉大學缺額596名。

「缺額絕對不會影響學校辦學品質，學校財務體質健全，請家長與同學無需擔心。」大葉大學表示，面對少子化浪潮的挑戰，招生與產業發展極大相關，學校將持續通盤檢討，包括調整校務發展規模，持續投注經費提升教學設備及品質。

在具體作法方面，該校將建置鍍膜、美粧品與醫美、製茶技術暨產品、高齡長照與智慧輔具、人工智慧、輕量化電動載具、保健食品等7大特色研發基地，透過產學合作，鏈結在地與國際，培養學生跨域技術整合能力，希望做到畢業即就業。

大葉校方指出，新學年將增設多媒體特色教室與基礎實驗室、模型創研教室、多功能重量訓練中心、物理科學實驗室，並將更新國際語言中心多媒體網路教室、一般電腦教室等設備。

此外，因應聯合國永續發展指標SDGs，規畫要建置水資源循環利用系統、森林碳匯、日照樂活、潔淨能源（氫能車）、有機友善栽植等5大校園講堂，在校園場域就能學習。